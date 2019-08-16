Затримання Гримчака - перший крок до статків родини Луценка, - журналіст

Затримання Юрія Гримчака, який є заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, свідчить, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) "почало займатись схемами, які дозволили родині генпрокурора Юрія Луценка побудувати свою бізнес-імперію". Про це у своєму блозі на "Цензор.НЕТ" написав журналіст Сергій Іванов.

"Зухвалість, з якою державні діячі Луценки будували свою бізнес-імперію, вражає. Група підприємств сім'ї генпрокурора на сьогодні налічує майже два десятка компаній, які працюють за кількома напрямками. Найголовніше - лісозаготівельними підприємствами. Цей напрям сімейного бізнесу виник саме в період роботи Юрія Луценка в ГПУ. Секрет прибутковості цього бізнесу полягає в тому, що цінні пиломатеріали вивозяться з України під виглядом дров. Тобто ешелони дров з України, потрапляючи до Угорщини, Румунії або Австрії, виявляються цінними породами деревини, з яких виробляють елітні меблі. І, звичайно, правоохоронці не дуже хочуть лізти в генпрокуророві гешефти. За таких умов прибутковість бізнесу стає просто фантастичною. Більша частка лісового бізнесу оформлена на сина генпрокурора - Олександра Луценка", - стверджує Іванов.

Журналіст оприлюднив перелік підприємств, які, за його словами, належать сину генпрокурора та займаються оптовою торгівлею та експортом деревини.

"Наприклад, ТОВ "ВЕАР" - лісопереробне підприємство в рідній Луценку Рівненській області, яке експортує продукцію до Словаччини та Туреччини. В Білій Церкві працює ще одне підприємство сина Луценка - ТОВ "ГРАНДВУД ГРУП". Київське ТОВ "НІР ТУН", де є власником Луценко-молодший, займається лісозаготівлею та оптовою торгівлею лісоматеріалами. Керівником компаній, які постачають лісоматеріали до Кореї, Німеччини, Сербії, Ізраїлю, є такий собі Віталій Морозюк, це такий собі луценківський Курченко. У минулому він керував сімейним салоном краси, а також ТОВ "Український центр персонального зв'язку", яке фігурувало в корупційному скандалі з приводу постачання послуг мобільного зв’язку за завищеними цінами в бутність Луценка головою МВС", - повідомляє Іванов.

Інформацію про обсяги експорту та суми сплачених податків, зазначає журналіст, правоохоронці вже зібрали.

"Мої джерела в правоохоронних органах стверджують, що попри високу "кришу", вся необхідна інформація щодо бізнеса Олександра Луценка вже акумульована і чекає на відставку його високопоставленого тата. До якого, як кажуть, також є купа питань, наприклад, з приводу напрочуд дивного занепаду економічних справ ГПУ, по гральному бізнесу, по тому ж Гримчаку та іншим моментам. Сподіваюсь, Юрій Віталійович, не викинув і не загубив свою чашку з СІЗО, якою він так любив хизуватися перед журналістами. Щось мені підказує, що вона ще може йому знадобитися", - пише Іванов.

Як повідомляється, Гримчака та його помічника затримали за вимагання хабаря 1,1 млн доларів за "сприяння у вирішенні питань". Правоохоронці повідомили, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень". Гримчаку та його помічнику оголошені підозри.