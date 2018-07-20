Задержан третий заключенный, сбежавший из колонии в Одессе

Его два сообщника были задержаны ранее

Сотрудники полиции задержали третьего заключенного, который сбежал из одесской колонии утром во вторник, 17 июля. Об этом сообщил в Facebook советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

Форостяк сообщил, что беглец около суток прятался у кемпинга на трассе Одесса-Киев вблизи КП "Дачное".

Напомним, 17 июля 2018 около 4:00 с одесской колонии сбежали трое заключенных. Отметим, что из колонии сбежали: осужденный за кражу Иван Запорожан, осужденный за проникновение в жилище и кражу Владислав Куспись, а также осужденный за изнасилование несовершеннолетнего Вячеслав Загорняк.

Отметим, что 17 июля полиция задержала двоих из троих заключенных, сбежавших из одесской колонии.