Полиция задержала двоих сбежавших из колонии в Одессе заключенных
Еще один сбежавший из одесской колонии заключенный до сих пор находится в розыске
Полиция задержала двоих из троих заключенных, сбежавших из одесской колонии утром во вторник, 17 июля. Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин в Twitter.
"Специальная операция "Сирена" в действии. Два беглеца из колонии задержаны, на очереди третий!", - написал Головин.
Подробности задержания и кто именно из беглецов задержан, не сообщается.
Еще один сбежавший до сих пор находится в розыске.
Спеціальна операція «Сирена» в дії. Двох втікачів з колонії затримано, на черзі третій! pic.twitter.com/82RrfXhaBZ— Дмитро Головін (@DmytroGolovin) July 17, 2018
Отметим, около 04:00 во вторник, 17 июля, из колонии сбежали осужденный за кражу Иван Запорожан, осужденный за проникновение в жилье и кражу Владислав Куспис, а также осужденный за изнасилование несовершеннолетнего лица Вячеслав Загорняк.
Напомним, 3 июля в Киеве задержали мужчину, который сбежал из зала Миргородского суда в Полтавской области.