Полиция задержала двоих сбежавших из колонии в Одессе заключенных

Новости Происшествия 17.07.2018 - 22:51
Иллюстративное фото: задержание (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: задержание (РБК-Украина)

Еще один сбежавший из одесской колонии заключенный до сих пор находится в розыске

Полиция задержала двоих из троих заключенных, сбежавших из одесской колонии утром во вторник, 17 июля. Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин в Twitter.

"Специальная операция "Сирена" в действии. Два беглеца из колонии задержаны, на очереди третий!", - написал Головин.

Подробности задержания и кто именно из беглецов задержан, не сообщается.

Еще один сбежавший до сих пор находится в розыске.

Отметим, около 04:00 во вторник, 17 июля, из колонии сбежали осужденный за кражу Иван Запорожан, осужденный за проникновение в жилье и кражу Владислав Куспис, а также осужденный за изнасилование несовершеннолетнего лица Вячеслав Загорняк.

Напомним, 3 июля в Киеве задержали мужчину, который сбежал из зала Миргородского суда в Полтавской области.

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