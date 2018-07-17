Полиция задержала двоих сбежавших из колонии в Одессе заключенных

Еще один сбежавший из одесской колонии заключенный до сих пор находится в розыске

Полиция задержала двоих из троих заключенных, сбежавших из одесской колонии утром во вторник, 17 июля. Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин в Twitter.

"Специальная операция "Сирена" в действии. Два беглеца из колонии задержаны, на очереди третий!", - написал Головин.

Подробности задержания и кто именно из беглецов задержан, не сообщается.

Еще один сбежавший до сих пор находится в розыске.

Спеціальна операція «Сирена» в дії. Двох втікачів з колонії затримано, на черзі третій! pic.twitter.com/82RrfXhaBZ — Дмитро Головін (@DmytroGolovin) July 17, 2018

Отметим, около 04:00 во вторник, 17 июля, из колонии сбежали осужденный за кражу Иван Запорожан, осужденный за проникновение в жилье и кражу Владислав Куспис, а также осужденный за изнасилование несовершеннолетнего лица Вячеслав Загорняк.

Напомним, 3 июля в Киеве задержали мужчину, который сбежал из зала Миргородского суда в Полтавской области.