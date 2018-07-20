Затриманий третій ув'язнений, який втік з колонії в Одесі

Його два спільники були затримані раніше

Співробітники поліції затримали третього в'язня, який втік з одеської колонії вранці у вівторок, 17 липня. Про це повідомив в Facebook радник глави поліції Одеської області Руслан Форостяк.

Форостяк повідомив, що втікач близько доби ховався у кемпінгу на трасі Одеса-Київ поблизу КП "Дачне".

Нагадаємо, 17 липня 2018 близько 4:00 з одеської колонії втекло троє ув'язнених. Зазначимо, що з колонії втекли: засуджений за крадіжку Іван Запорожан, засуджений за проникнення в житло і крадіжку Владислав Куспись, а також засуджений за зґвалтування неповнолітньої В'ячеслав Загорняк.

Відзначимо, що 17 липня поліція затримала двох з трьох в'язнів, які втекли з одеської колонії.