Задержан подозреваемый в похищении Вербицкого и Луценко

Правоохранители задержали подозреваемого в деле о похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Евгении Закревской.

По ее словам, сегодня задержали Сергея Мысливого - подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищения Игоря Луценко.

"По версии следствия, был привлечен непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь 21-го января 2014-го года. А "постоянная занятость" подозреваемого - у Алексея Чеботарева", - сообщила Закревская.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтверждает задержание Сергея Мысливого. Он ранее был объявлен в международный розыск Интерпола.

Напомним, ранее в деле о похищении двух активистов Майдана подозрение объявили участнику преступной организации. Тогда в 2014 году после многодневных пыток их бросили в лесу, Вербицкий от полученных травм скончался.

Ранее также сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко фигурирует в материалах дела об убийстве майдановца Юрия Вербицкого.