Затримано підозрюваного у викраденні Вербицького і Луценка

Правоохоронці затримали підозрюваного у справі про викрадення активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Євгенії Закревської.

За її словами, сьогодні затримали Сергія Мисливого - підозрюваного у справі про вбивство Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка.

"За версією слідства, був залучений безпосередньо до викрадення Луценка і Вербицького з Олександрівської лікарні в ніч 21-го січня 2014-го року. А "постійна зайнятість" підозрюваного - у Олексія Чеботарьова", - повідомила Закревська.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах підтверджує затримання Сергія Мисливого. Він раніше був оголошений в міжнародний розшук Інтерполу.

Нагадаємо, раніше в справі про викрадення двох активістів Майдану підозру оголосили учаснику злочинної організації. Тоді у 2014 році після багатоденних тортур їх кинули в лісі, Вербицький від отриманих травм помер.

Раніше також повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко фігурує в матеріалах справи про вбивство майданівця Юрія Вербицького.

