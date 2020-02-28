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Офис генпрокурора сообщил очередное подозрение по "делам Майдана"

Новости » Общество     28.02.2020 - 18:50
Офис генпрокурора сообщил очередное подозрение по "делам Майдана"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Судья дал разрешение на арест подозреваемого

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении в похищении и пытках участников Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого участнику преступной организации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что данное лицо являлось членом преступной организации, которая в период января-февраля 2014 года занималась насильственными действиями против майдановцев. При этом подозреваемый не явился для вручения подозрения.

"В связи с тем, что указанное лицо не явилась на вызов, сегодня же получено разрешение следственного судьи на ее задержание. В этом принимаются все необходимые меры", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Подозреваемому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, в январе 2014 года стало известно о похищении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестными с территории Александровской больницы. Тогда после многодневных пыток их бросили в лесу, при этом Вербицкий от полученных травм скончался.

Ранее РБК-Украина писало, что ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева по "делу Майдана". Судья в феврале 2014 года незаконно арестовывал участников Революции Достоинства.

Также сообщалось, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве из-за противоправного преследования участников Евромайдана.

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