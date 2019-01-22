Задержан пассажир рейса, который пытался угнать российский лайнер в Афганистан

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По предварительной информации никто не пострадал

В Российской Федерации сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который потребовал изменить направление полета лайнера, следовавшего из российского Сургута в Москву, и направить в Афганистан. Об этом заявили источники в правоохранительных органах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, из-за действий мужчины самолет изменил курс и приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.

Как сообщается, правонарушитель задержан.

"При задержании, по предварительной информации, никто не пострадал", - сказал собеседник.

Согласно информации одного из местных изданий, мужчина ранее привлекался к ответственности за административные и уголовные проступки. Отмечается, что "были кражи и нарушения правил дорожного движения".

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 22 января, выполнявший рейс из российского Сургута в Москву самолет "Аэрофлота" развернулся в воздухе - один из пассажиров самолета потребовал изменить направление полета и направить лайнер в Афганистан.

В аэропорту Ханты-Мансийска сообщили, что ситуация там спокойная, эвакуация перед посадкой самолета, на борту которого произошло ЧП, не проводилась.

Ранее РБК-Украина писало, что в Индонезии пропал самолет с девятью людьми на борту.

Местная власть отправила спасателей на возможное место аварии, о котором сообщили местные жители одного из сел. По их словам, они слышали громкие звуки и взрывы.