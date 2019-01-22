Затримано пасажира рейсу, який намагався викрасти російський лайнер в Афганістан

Ілюстративне фото (znak.com)

За попередньою інформацією ніхто не постраждав

В Російській Федерації співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який вимагав змінити напрямок польоту лайнера, що прямував з російського Сургута до Москви, і направити в Афганістан. Про це заявили джерела в правоохоронних органах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, через дії чоловіка літак змінив курс і приземлився в аеропорту Ханти-Мансійська.

Як повідомляється, правопорушник затриманий.

"При затриманні, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - сказав співрозмовник.

Згідно з інформацією одного з місцевих видань, чоловік раніше притягувався до відповідальності за адміністративні та кримінальні проступки. Відзначається, що "були крадіжки і порушення правил дорожнього руху".

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 22 січня, що виконував рейс з російського Сургута в Москву літак "Аерофлоту" розвернувся в повітрі - один з пасажирів літака зажадав змінити напрямок польоту і направити лайнер до Афганістану.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 22 січня, літак "Аерофлоту", який виконував рейс з російського Сургута до Москви, розвернувся в повітрі - один з пасажирів літака вимагав змінити напрям польоту і направити лайнер в Афганістан.

В аеропорту Ханти-Мансійська повідомили, що ситуація там спокійна, евакуація перед посадкою літака, на борту якого сталася НП, не проводилася.

Раніше РБК-Україна писало, що в Індонезії пропав літак з дев'ятьма людьми на борту.

Місцева влада відправила рятувальників на можливе місце аварії, про який повідомили місцеві жителі одного з сіл. За їх словами, вони чули гучні звуки і вибухи.