Задержан мужчина, устроивший взрывы в почтоматах в Киеве и в Одессе

Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах Киева и Одессы. Злоумышленником оказался 32-летний житель Черкасс.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в комментарии РБК-Украина.

"Вечером 29 июля по результатам следственных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в г. Черновцы. Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, ранее не судимый", - говорится в сообщении.

Во время обысков, проведенных по месту жительства мужчины было обнаружено: части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные "Новой Почты" и черновые записи.

Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

Мужчина доставлен в Оболонское управление полиции ГУ НП в г. Киеве для проведения следственных действий.

Ему готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизы.

По информации правоохранителей, мужчине за содеянное грозит до 10 лет лишения свободы.