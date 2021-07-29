Взрыв в почтомате в Киеве: открыто дело, виновным грозит до 10 лет
Фото: полиция на месте взрыва в почтомате (kyiv.npu.gov.ua)
По факту взрыва в почтомате в Киеве открыто уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Сообщается, что по факту взрыва в почтомате в одном из торговых центров в Оболонском районе открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня произошел второй за день взрыв в почтомате - на этот раз в Одессе. Как и в первом случае, в ячейке взорвалась самодельная бомба.