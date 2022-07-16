Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В частности, источники подтверждают факт задержания Кулинича. Его подозревают в государственной измене.
В пресс-службе СБУ отмечают, что в ее рядах за последние годы были резонансные разоблачения российских агентов.
"Непосредственно в рамках данного дела СБУ готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию для дальнейшего расследования. Отдельно напомним: фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года", - отметили в пресс-службе.
Отметим, в июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабной инспекции в рядах правоохранительных органов из-за вторжения России. В частности, на фоне слухов о том, что якобы минные поля на административной границе с Крымом были разминированы, что позволило оккупантам быстро захватить Херсон.
В марте 2022 года Зеленский уволил Кулинича и назначил на его место Александра Власенко. Кулинич занимал должность с октября 2020 года.
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