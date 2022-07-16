Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым

В частности, источники подтверждают факт задержания Кулинича. Его подозревают в государственной измене.

В пресс-службе СБУ отмечают, что в ее рядах за последние годы были резонансные разоблачения российских агентов.

"Непосредственно в рамках данного дела СБУ готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию для дальнейшего расследования. Отдельно напомним: фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года", - отметили в пресс-службе.