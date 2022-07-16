Затримано колишнього начальника СБУ в Автономній республіці Крим

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Зокрема, джерела підтверджують факт затримання Кулініча. Його підозрюють у державній зраді.
У прес-службі СБУ зазначають, що в її лавах за останні роки були резонансні викриття російських агентів.
"Безпосередньо в рамках даної справи СБУ готова надати максимальне сприяння і всю необхідну інформацію для подальшого розслідування. Окремо нагадаємо: фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року", - зазначили в прес-службі.
Зазначимо, у червні президент України Володимир Зеленський повідомив про масштабну інспекцію у лавах правоохоронних органів через вторгнення Росії. Зокрема, на тлі чуток про те, що нібито мінні поля на адміністративному кордоні з Кримом було розміновано, що дозволило окупантам швидко захопити Херсон.
У березні 2022 року Зеленський звільнив Кулініча та призначив на його місце Олександра Власенка. Кулініч обіймав посаду з жовтня 2020 року.
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