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Затримано колишнього начальника СБУ в Автономній республіці Крим

Фото: затримання Олега Кулініча (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зокрема, джерела підтверджують факт затримання Кулініча. Його підозрюють у державній зраді.

У прес-службі СБУ зазначають, що в її лавах за останні роки були резонансні викриття російських агентів.

"Безпосередньо в рамках даної справи СБУ готова надати максимальне сприяння і всю необхідну інформацію для подальшого розслідування. Окремо нагадаємо: фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року", - зазначили в прес-службі.

Зазначимо, у червні президент України Володимир Зеленський повідомив про масштабну інспекцію у лавах правоохоронних органів через вторгнення Росії. Зокрема, на тлі чуток про те, що нібито мінні поля на адміністративному кордоні з Кримом було розміновано, що дозволило окупантам швидко захопити Херсон.

У березні 2022 року Зеленський звільнив Кулініча та призначив на його місце Олександра Власенка. Кулініч обіймав посаду з жовтня 2020 року.

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