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Задержан адвокат, пытавшийся дать взятку сотруднику СБУ за легализацию иностранцев

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала адвоката при попытке дачи взятки сотруднику спецслужбы за помощь в легализации иностранцев в Украине из стран с повышенной террористической угрозой. Правозащитник хотел "наладить" постоянное сотрудничество, предлагая по 400 долларов за одного человека.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Факт предложения взятки сотруднику СБУ был зафиксирован в Черкасской области. По данным следствия, адвокат просил оказать за денежное вознаграждение помощь в легализации иностранцев в Украине из стран с повышенной террористической угрозой. За одного человека правозащитник предлагал 400 долларов. При этом он хотел наладить "сотрудничество на постоянной основе".

Задержание адвоката происходило в момент передачи части денег в ресторане. Правозащитнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Следствие продолжает устанавливать причастных к схеме должных лиц.

Фото: задержание адвоката за попытку дачи взятки сотруднику СБУ (ssu.gov.ua)

Напомним, во Львове следователя СБУ подозревают в присвоении ювелирных украшений на сумму более чем 8,5 млн гривен. Обвинительный акт был направлен в суд.

Отметим, Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

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