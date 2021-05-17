Затримано адвоката, який намагався дати хабар співробітнику СБУ за легалізацію іноземців

Служба безпеки України (СБУ) затримала адвоката при спробі давання хабарі співробітнику спецслужби за допомогу в легалізації іноземців в Україні з країн з підвищеною терористичною загрозою. Правозахисник хотів "налагодити" постійну співпрацю, пропонуючи по 400 доларів за одну людину.

Факт пропозиції хабаря співробітнику СБУ був зафіксований в Черкаській області. За даними слідства, адвокат просив надати за грошову винагороду допомогу в легалізації іноземців в Україні з країн з підвищеною терористичною загрозою. За одну людину правозахисник пропонував 400 доларів. При цьому він хотів налагодити "співпрацю на постійній основі".

Затримання адвоката відбувалося в момент передачі частини грошей в ресторані. Правозахиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Слідство продовжує встановлювати причетних до схеми належних осіб.

Фото: затримання адвоката за спробу давання хабаря співробітнику СБУ (ssu.gov.ua)