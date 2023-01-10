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Не задекларировал квартиру: НАБУ передало в суд дело одного из "слуг народа"

Новина українською →
Украина, Вторник 10 января 2023 17:06
Не задекларировал квартиру: НАБУ передало в суд дело одного из "слуг народа" Фото: народный депутат Юрий Камельчук (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Национальное антикоррупционное бюро передало в суд по обвинению действующего народного депутата Украины. Его подозревают во внесении недостоверных данных в е-декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Указывается, что 10 января 2023 НАБУ и САП направили в суд дело. Действия нардепа квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ).

По данным следствия, чиновник не внес в свою декларацию лица за 2020 год сведения о квартире на Печерске. Он арендовал ее в течение двух лет - с октября 2019 года. Стоимость квартиры составляет более 3,6 миллиона гривен.

Кроме этого нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком более чем на 48,8 тыс. дол. США.

Как стало известно РБК-Украина из своих источников, речь идет о народном депутате Юрии Камельчуке .

В 2020 году Камельчук отметился тем, что шокировал заявлением о коронавирусе. Тогда он заявил, что COVID-19 – это выдуманная болезнь, а вакцины от нее "не вызывают доверия".

Ранее сообщалось, что Национальное бюро расследований объявило в розыск бизнесмена Андрея Довбенко и сообщило о подозрении по делу о финансовых махинациях, связанных с АРМА.

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