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Нет задания. В Минцифре пока не работают над онлайн-выборами в Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его позиция не изменилась к онлайн-голосованию на выборах. Однако пока ведомство не получило задачу внедрить этот формат и не работает в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LIGA.net.

"У меня позиция системно неизменна по отношению к выборам. Будут ли онлайн-выборы, решают Центральная избирательная комиссия и парламент", - сказал в интервью изданию Федоров.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине нет законодательной базы для онлайн-голосования на выборах и поэтому перед ведомством такая задача не стоит.

"Мы рассматривали инструменты (американской корпорации - ред.) Microsoft для выборов онлайн, но нам не актуально внедрять их. Конкретного плана действий по онлайн-выборам у нас нет", - уточнил Федоров.

Напомним, ранее глава по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник в интервью РБК-Украина сообщил, что задача провести следующие выборы онлайн пока не стоит.

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Михаил ФедоровВыборыМинистерство цифровой трансформации