Немає завдання. У Мінцифрі поки не працюють над онлайн-виборами в Україні

"У мене позиція системно незмінна стосовно виборів. Чи будуть онлайн-вибори, вирішують Центральна виборча комісія і парламент", - сказав В інтерв'ю виданню Федоров.

Міністр підкреслив, що на сьогодні в Україні немає законодавчої бази для онлайн-голосування на виборах і тому перед відомством таке завдання не стоїть.

"Ми розглядали інструменти (американської корпорації - ред.) Microsoft для виборів онлайн, але нам не актуально впроваджувати їх. Конкретного плану дій з онлайн-виборів у нас немає", - уточнив Федоров.