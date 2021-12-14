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Немає завдання. У Мінцифрі поки не працюють над онлайн-виборами в Україні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що його позиція не змінилася до онлайн-голосування на виборах. Однак поки відомство не отримало завдання впровадити цей формат і не працює в цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LIGA.net.

"У мене позиція системно незмінна стосовно виборів. Чи будуть онлайн-вибори, вирішують Центральна виборча комісія і парламент", - сказав В інтерв'ю виданню Федоров.

Міністр підкреслив, що на сьогодні в Україні немає законодавчої бази для онлайн-голосування на виборах і тому перед відомством таке завдання не стоїть.

"Ми розглядали інструменти (американської корпорації - ред.) Microsoft для виборів онлайн, але нам не актуально впроваджувати їх. Конкретного плану дій з онлайн-виборів у нас немає", - уточнив Федоров.

Нагадаємо, раніше глава з розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що завдання провести наступні вибори онлайн поки не варто.

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Михайло ФедоровВибориМіністерство цифрової трансформації