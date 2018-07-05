Завдання з корпоративного управління фінсектором виконані на 60%, - Хромаєв

НКЦПФР очікує подальшого прийняття парламентом необхідних для реформування сектору законів

Завдання з корпоративного управління фінансовим сектором України на початок 2018 року виконані на 60%. Про це в ході круглого столу фінансових регуляторів щодо комплексної програми розвитку фінсектора до 2020 року повідомив глава Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, передає корреспонодент РБК-Україна.

За його словами, ключову роль у досягненні таких результатів відіграло прийняття законопроекту №2210-VIII "ПРО внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів".

Крім того, розповів Хромаєв, за участю комісії розроблені та подані на розгляд парламенту низку законопроектів, необхідних для подальшого реформування фінансового сектора країни. Зокрема, комісія очікує, що до кінця цього року будуть прийняті законопроекти про рейтингування та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу" (так званий закон про Спліті).

Крім того, за словами Хромаєва триває внутрішнє реформування самої комісії та переклад її роботи на міжнародні та європейські стандарти.

"Комісія займається повною реструтуризицей внутрішнього пристрою і перехведением своєї роботи на електронний документообіг, згідно диррективам ЄС .Плани вже виконані на 60%", - зазначив він.

У рамках протидії зловживанням у фінансовому секторі комісія поки виконала свої плани на 10%, завдання з розкриття інформації виконані на 80%, зокрема, розроблено та направлено до ВРУ низку законопроектів щодо фінансового аудиту.

Також НКЦПФР розробляє нові стандарти і фінансові інструменти для учасників ринку, стратегія включає в себе пункт щодо накопичувальної пенсійної системи.

Нагадаємо, в січні цього року президент України Петро Порошенко підписав Закон України №2210-VIII "ПРО внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів".