Задачи до 2025 года: Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО

Помощник Генерального секретаря НАТО по операциям Джон Манза отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны и выполнении Целей партнерства предыдущего периода.

"Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии возможностей сил безопасности и обороны, - сказал Манза.

Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мираˮ, операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и меры оборонной реформы.

"Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласование и направление на рассмотрение Североатлантического совета", - информируют в Минобороны.