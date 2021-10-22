Задача законопроекта об олигархах - взять под контроль работу телеканалов, - нардеп

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Валентина Наливайченко.

"Это ничто иное, чем попытка навязать Украине русскую тоталитарную модель контроля над средствами массовой информации. Далее - по "примеру" страны-агрессора ввести монополию на правду и запрет на критику власти в СМИ. Для этого советники-ватники этой власти придумали печальный законопроект об олигархах, основная задача которого - диктовать редакционную политику всем частным телеканалам", - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

Нардеп добавил, что очередным примером попыток власти давить на медиа стал скандал вокруг "темникгейта" "UA: Первый".

"Вчера вся страна обсуждала наглое давление Офиса президента на "Общественное телевидение" в Украине и попытки диктовать журналистам свои условия. Однако, уверен: Украина - не Россия и не Беларусь! И подобные тоталитарные практики у нас не имеют шансов. Не будет у Украины офисно-президентсько-"подолячных "СМИ", - заявил Наливайченко.