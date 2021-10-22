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Завдання законопроекту про олігархів - взяти під контроль роботу телеканалів, - нардеп

Автор: Наталія Гурковська

Основне завдання закону про олігархів - взяти під контроль редакційну політику приватних телеканалів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Валентина Наливайченка.

"Це ніщо інше, ніж спроба нав’язати Україні російську тоталітарну модель контролю над засобами масової інформації. Далі - за "прикладом" країни-агресора ввести монополію на правду і заборону на критику влади в ЗМІ. Для цього радники-ватники цієї влади вигадали сумнозвісний законопроект про олігархів, основне завдання якого - диктувати редакційну політику всім приватним телеканалам", - зазначив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп додав, що черговим прикладом спроб влади тиснути на медіа став скандал довкола "темникгейту" "UA: Перший".

"Вчора вся країна обговорювала нахабний тиск Офісу президента на "Суспільне телебачення" в Україні і намагання диктувати журналістам свої умови. Однак, впевнений: Україна - не Росія і не Білорусь! І подібні тоталітарні практики у нас не мають шансів. Не буде в Україні офісно-президентсько-“подолячних” ЗМІ", - заявив Наливайченко.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

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Дмитро РазумковНаливайченко