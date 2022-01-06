Зачистка в Алматы и ожидание протестов на севере: что происходит в Казахстане сейчас

В охваченном протестами Казахстане продолжаются силовые операции против участников массовых акций. Тем временем в регионах восстанавливается доступ к проводному интернету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал портала vlast.kz .

Зачистка в Алматы

В МВД Казахстана сообщили, что полицейские в Алматы выдвинулись на зачистку улиц Карасай батыра и Масанчи, идут задержания и отбиваются здания от протестующих. Также в ведомстве отметили, что "среди террористов и задержанных нет данных по погибшим". Почти 1000 пострадавших обратились в больницу, 378 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.

Также сообщается, что на данный момент задержаны около 2000 протестующих.

Силовики освобождают объекты

Государственные телеканалы сообщили о том, что силовые органы вернули контроль над акиматами (органами исполнительной власти) Жамбылской области и Семея, аэропортом Актобе, офисом правящей партии Nur Otan в Таразе и департаментом полиции Жамбылской области.

Ранее эти объекты были заняты участниками массовых протестов.

Что с интернетом

По состоянию на 6 января провайдер "Казахтелеком" включил проводной интернет во всех регионах, кроме Алматы.

Протесты распространятся на север Казахстана?

Как пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источники, власти Казахстана готовятся к тому, что протесты могут перекинуться на север страны.

В частности, поступила информация о том, что якобы в северные регионы, в частности в Костанай, из южных и западных регионов Казахстана выдвигаются группы организованных людей, чтобы "раскачать протест". Накануне власти уже перекрыли движение по межрегиональным трассам.