Зачистка в Алмати та очікування протестів на півночі: що відбувається в Казахстані зараз
В охопленому протестами Казахстані тривають силові операції проти учасників масових акцій. Тим часом в регіонах відновлюється доступ до дротового інтернету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал порталу vlast.kz.
Зачистка в Алмати
У МВС Казахстану повідомили, що поліцейські в Алмати висунулися на зачистку вулиць Карасай батира і Масанчі, йдуть затримання і відбиваються будівлі від протестувальників. Також у відомстві зазначили, що "серед терористів і затриманих немає даних за загиблими". Майже 1000 постраждалих звернулися до лікарні, 378 госпіталізовано, 62 особи перебувають у реанімації.
Також повідомляється, що на даний момент затримано близько 2000 протестувальників.
Силовики звільняють об'єкти
Державні телеканали повідомили про те, що силові органи повернули контроль над акиматами (органами виконавчої влади) Жамбильської області і Семея, аеропортом Актобе, офісом правлячої партії Nur Otan в Таразі і департаментом поліції Жамбильської області.
Раніше ці об'єкти були зайняті учасниками масових протестів.
Що з інтернетом
Станом на 6 січня провайдер "Казахтелеком" включив провідний інтернет у всіх регіонах, крім Алмати.
Протести поширяться на північ Казахстану?
Як пише російський "Комерсант" з посиланням на джерела, влада Казахстану готується до того, що протести можуть перекинутися на північ країни.
Зокрема, надійшла інформація про те, що нібито в північні регіони, зокрема в Костанай, з південних і західних регіонів Казахстану висуваються групи організованих людей, щоб "розгойдати протест". Напередодні влада вже перекрила рух міжрегіональними трасами.
Відзначимо, що масові протести в Казахстані тривають з 2 січня після того, як ціни на автомобільний газ підняли вдвічі з 60 до 120 тенге (близько 7 гривень). Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, почалися заворушення та зіткнення з силовиками.
Сьогодні уряд Казахстану запровадив державне регулювання цін на газ та ключові товари, але тим часом надходять повідомлення про жертв серед силовиків та демонстрантів.