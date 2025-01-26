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"Зачистити все це": Трамп поділився планами щодо переселення палестинців з Сектору Газа

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Президент США Дональд Трамп повідомив, що говорив з королем Йорданії Абдаллою II. Вони обговорили потенційний план будівництва житла і переселення понад 1 млн палестинців зі Сектора Газа в інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп зазначив, що попросив короля прийняти додаткову кількість палестинців у своїй країні.

"Я сказав йому, що хотів би, щоб ви взяли на себе більше, тому що я дивлюся на весь Сектор Газа зараз, і це справжній безлад", - сказав він журналістам.

Президент США додав, що хотів би, щоб і Йорданія, і Єгипет розмістили людей, і що в неділю, 26 січня, він поговорить про це з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі.

"Ви говорите про півтора мільйона людей, і ми просто зачистимо все це (переселимо людей - ред.)", - сказав Трамп.

Він наголосив, що потенційне житло може бути як тимчасовим, так й довгостроковим.

Перемир'я у Секторі Газа

Як повідомляло РБК-Україна, 19 січня Ізраїль оголосив про початок перемир'я у Секторі Газа після того, як терористичне угруповування ХАМАС передало список перших заручників, які згодом були звільнені.

Раніше Ізраїль і ХАМАС за участі посередників досягли угоди про припинення вогню у Секторі Газа та звільнення ізраїльських заручників.

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Сполучені Штати АмерикиПалестинаДональд ТрампСектор Газа