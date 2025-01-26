"Зачистити все це": Трамп поділився планами щодо переселення палестинців з Сектору Газа

Трамп зазначив, що попросив короля прийняти додаткову кількість палестинців у своїй країні.

"Я сказав йому, що хотів би, щоб ви взяли на себе більше, тому що я дивлюся на весь Сектор Газа зараз, і це справжній безлад", - сказав він журналістам.



Президент США додав, що хотів би, щоб і Йорданія, і Єгипет розмістили людей, і що в неділю, 26 січня, він поговорить про це з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі.

"Ви говорите про півтора мільйона людей, і ми просто зачистимо все це (переселимо людей - ред.)", - сказав Трамп.

Він наголосив, що потенційне житло може бути як тимчасовим, так й довгостроковим.