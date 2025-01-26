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"Зачистить все это": Трамп поделился планами по переселению палестинцев из Сектора Газа

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Президент США Дональд Трамп сообщил, что говорил с королем Иордании Абдаллой II. Они обсудили потенциальный план строительства жилья и переселения более 1 млн палестинцев из Сектора Газа в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Трамп отметил, что попросил короля принять дополнительное количество палестинцев в своей стране.

"Я сказал ему, что хотел бы, чтобы вы взяли на себя больше, потому что я смотрю на весь Сектор Газа сейчас, и это настоящий беспорядок", - сказал он журналистам.

Президент США добавил, что хотел бы, чтобы и Иордания, и Египет разместили людей, и что в воскресенье, 26 января, он поговорит об этом с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Вы говорите о полутора миллионах людей, и мы просто зачистим все это (переселим людей - ред.)", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что потенциальное жилье может быть как временным, так и долгосрочным.

Перемирие в Секторе Газа

Как сообщало РБК-Украина, 19 января Израиль объявил о начале перемирия в Секторе Газа после того, как террористическая группировка ХАМАС передала список первых заложников, которые позже были освобождены.

Ранее Израиль и ХАМАС при участии посредников достигли соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении израильских заложников.

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Соединенные Штаты АмерикиПалестинаДональд ТрампСектор Газа