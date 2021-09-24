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Зачистили городской район от боевиков: Нацгвардия приняла участие в учениях Rapid Trident

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойцы Национальной гвардии Украины приняли участие в международных войсковых учениях Rapid Trident-2021 в Львовской области. Они продемонстрировали свой боевой опыт, полученный в ООС, - зачистили городской район и ликвидировали условных боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

По сценарию учений, страна-агрессор совершила попытку дестабилизации в одном из регионов другого государства с планами на дальнейшую оккупацию. Для отражения атаки группировка объединенных войск стран-союзников организовала оборону, и впоследствии освободила захваченную врагом территорию.

В ходе проведения операции по стабилизации обстановки в регионе командованием межнационального контингента была привлечена рота оперативного назначения Гостомельской бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

На учебном полигоне "Бой в городе" бойцы продемонстрировали порядок проведения блокировочно-поисковых и штурмовых действий. Они оперативно блокировали городской район, обнаружили условных боевиков и ликвидировали их.

"Руководство межнациональных учений Rapid Trident-2021 и наблюдатели высоко оценили профессионализм всех силовых структур, задействованных в ходе стабилизационной операции", - отмечается в сообщении.

Фото: Нацгвардия приняла участие в учениях Rapid Trident - 2021 (ngu.gov.ua)

Напомним, во Львовской области с 20 сентября проходят масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. В них принимают участие 6 тысяч военных из 15 стран. Маневры завершатся 1 октября.

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