Зачистили городской район от боевиков: Нацгвардия приняла участие в учениях Rapid Trident

По сценарию учений, страна-агрессор совершила попытку дестабилизации в одном из регионов другого государства с планами на дальнейшую оккупацию. Для отражения атаки группировка объединенных войск стран-союзников организовала оборону, и впоследствии освободила захваченную врагом территорию.

В ходе проведения операции по стабилизации обстановки в регионе командованием межнационального контингента была привлечена рота оперативного назначения Гостомельской бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

На учебном полигоне "Бой в городе" бойцы продемонстрировали порядок проведения блокировочно-поисковых и штурмовых действий. Они оперативно блокировали городской район, обнаружили условных боевиков и ликвидировали их.

"Руководство межнациональных учений Rapid Trident-2021 и наблюдатели высоко оценили профессионализм всех силовых структур, задействованных в ходе стабилизационной операции", - отмечается в сообщении.

Фото: Нацгвардия приняла участие в учениях Rapid Trident - 2021 (ngu.gov.ua)