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Военные из 15 стран: в Украине начинаются учения Rapid Trident

Новина українською →
Понедельник 20 сентября 2021 08:15
Военные из 15 стран: в Украине начинаются учения Rapid Trident Фото: в Украине начинаются учения Rapid Trident (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 20 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности стартуют масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. В них примут участие 6 тысяч военных из 15 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Механизированные, танковые и артиллерийские подразделения ВСУ Украины будут тренироваться вести активную оборону и отработают тактику наступательных действий.

От Украины в учениях примут участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы и Военной службы правопорядка.

В ВСУ Украины отметили, что сейчас идут последние мероприятия для начала тренировок военнослужащих. К проведению учений готовы иностранные партнеры, среди которых - военные из Соединенных Штатов 81st Stryker Brigade Combat Team.

Учения продляться до 1 октября.

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