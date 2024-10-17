Зачистили 400 гектарів лісу: як розвідки звільнили територію під Липцями (відео)

Українські розвідники зачистили 400 гектарів лісу у районі Липців Харківської області. З'явилися кадри активних боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

На опублікованих кадрах зафіксована робота воїнів спецпідрозділу ГУР МО "Артан" - штурмовиків, операторів БПЛА, FPV-розрахунків, "бомберів" та артилеристів. У результаті успішної наступальної операції бійці разом з побратимами з інших підрозділів активних дій Головного управління розвідки зачистили 400 гектарів лісового масиву поблизу Липців, знищили живу силу, важку техніку, засоби РЕБ та ворожі укріплення, поповнили обмінний фонд. За словами командира спецпідрозділу з позивним "Титан", операція була непростою, але успішною "По нам працювали і літаки, били ракетами, КАБами, працювала ствольна артилерія, танки, міномети… Попри все - хлопцям вдалося виконати поставлене нашим командиром Кирилом Будановим завдання", - сказав командир.