Зачистили 400 гектаров леса: как разведки освободили территорию под Липцами (видео)

Украинские разведчики зачистили 400 гектаров леса в районе Липцов Харьковской области. Появились кадры активных боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа воинов спецподразделения ГУР МО "Артан" - штурмовиков, операторов БПЛА, FPV-расчетов, "бомберов" и артиллеристов. В результате успешной наступательной операции бойцы вместе с побратымами из других подразделений активных действий Главного управления разведки зачистили 400 гектаров лесного массива вблизи Липцов, уничтожили живую силу, тяжелую технику, средства РЭБ и вражеские укрепления, пополнили обменный фонд. По словам командира спецподразделения с позывным "Титан", операция была непростой, но успешной "По нам работали и самолеты, били ракетами, КАБами, работала ствольная артиллерия, танки, минометы… Несмотря на все, ребятам удалось выполнить поставленную нашим командиром Кириллом Будановым задачу", - сказал командир.