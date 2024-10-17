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Зачистили 400 гектаров леса: как разведки освободили территорию под Липцами (видео)

Липцы, Четверг 17 октября 2024 11:55
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Зачистили 400 гектаров леса: как разведки освободили территорию под Липцами (видео) Фото: ГУР показало, как разведчики зачистили лес возле Липцов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики зачистили 400 гектаров леса в районе Липцов Харьковской области. Появились кадры активных боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа воинов спецподразделения ГУР МО "Артан" - штурмовиков, операторов БПЛА, FPV-расчетов, "бомберов" и артиллеристов.

В результате успешной наступательной операции бойцы вместе с побратымами из других подразделений активных действий Главного управления разведки зачистили 400 гектаров лесного массива вблизи Липцов, уничтожили живую силу, тяжелую технику, средства РЭБ и вражеские укрепления, пополнили обменный фонд.

По словам командира спецподразделения с позывным "Титан", операция была непростой, но успешной

"По нам работали и самолеты, били ракетами, КАБами, работала ствольная артиллерия, танки, минометы… Несмотря на все, ребятам удалось выполнить поставленную нашим командиром Кириллом Будановым задачу", - сказал командир.

Освобождение территории возле Липцов

На днях Главное управление разведки Минобороны сообщило, что разведчикам удалось провести успешную операцию на севере Харьковской области в районе населённого пункта Липцы.

Бойцы зачистили около 400 гектаров леса, захватили батальонный район обороны противника и уничтожили полк россиян.

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