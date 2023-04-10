Зачищають зрадників. У Мелітополі взяли розписки з колаборантів про невиїзд із міста

У колаборантів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники 10 квітня взяли розписки про невиїзд із міста. У разі відмови відправляють "на підвал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Івана Федорова.
За його словами, буквально сьогодні ворог взяв розписки з усіх колаборантів і забороняє їм виїжджати навіть за межі міста.
"Там же не питають - погоджуються колаборанти на такі умови чи ні. Для того, щоб не потрапити на підвал, треба написати розписку. Можна, звісно не писати, але з підвалу точно далеко ніхто не піде", - додав він.
Він зазначив, що серед окупантів, як і серед колаборантів посилюється паніка.
"Зрадники не потрібні нікому, тому ворог починає їх зачищати, тому що вони щось знають", - констатував Федоров.
Як повідомлялось, останні два тижні вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі стали звучати частіше. Після цих "бавовн" були знищені 15 військових угруповань ворога, а окупанти почали замінювати місцевих колаборантів на приїжджих із РФ.
Крім того, у гауляйтерів почали вилучати закордонні паспорти, аби вони не мали змоги втекти. Зокрема, таку практику почали застосовувати щодо мелітопольських колаборантів.
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