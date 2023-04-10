Загострюється кадровий голод. Працівників з Росії почали кидати у "відрядження" в окупацію
В окупації у ворога посилюються проблеми з фахівцями середньої ланки. Російських працівників почали відправляти у "відрядження".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".
"Попри ротації російських працівників різних сфер на тимчасово окуповані території України - в окупантів залишаються проблеми з фахівцями середньої ланки. Після невдалих спроб росіян залучити місцеве населення до співпраці, вони налагодили систему "відряджень" на ТОТ працівників з Росії", - пише пресслужба.
Більшість керівних "посад" були зайняті росіянами. Водночас залишаються проблеми з працівниками середньої ланки. Ворог шукає працівників серед місцевого населення, однак це не працює, у зв'язку з чим росіяни відчувають важкий й ресурсно дорожчий процес "відряджень"
Тим часом у гауляйтерів почали вилучати закордонні паспорти, аби вони не мали змоги втекти. Зокрема, таку практику почали застосовувати щодо Мелітопольських колаборантів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни посилили репресії проти цивільних, які відмовляються від паспорта Росії.
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