Зачищают предателей. В Мелитополе взяли расписки из коллаборантов

По его словам, буквально сегодня враг взял расписки со всех коллаборантов и запрещает им уезжать даже за пределы города.

"Там же не спрашивают - соглашаются коллаборанты на такие условия или нет. Для того, чтобы не попасть на подвал, нужно написать расписку. Можно, конечно, не писать, но из подвала точно далеко никто не уйдет", - добавил он.

Он уточнил, что среди оккупантов, как и среди коллаборантов, усиливается паника.

"Предатели не нужны никому, поэтому враг начинает их зачищать, потому что они что-то знают", - констатировал Федоров.

Как сообщалось, в последние две недели взрывы во временно оккупированном Мелитополе стали звучать чаще. После этих "хлопков" были уничтожены 15 военных группировок врага, а оккупанты начали заменять местных коллаборантов на приезжих из РФ.

Кроме того, у гауляйтеров начали изымать загранпаспорта, чтобы они не могли сбежать. В частности, такую практику начали применять в отношении мелитопольских коллаборантов.