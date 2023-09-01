"Зачіпають почуття багатьох людей". Науседа засудив слова Папи Римського щодо "величі" Росії

Нещодавня скандальна заява Папи Римського Франциска про "велич" Росії зачіпають почуття багатьох людей, особливо тих, хто захищає Україну від російської агресії.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Це надзвичайно чутливе питання, і треба дуже добре думати, перш ніж робити такі заяви, тому що такі заяви ображають дуже багатьох людей, особливо людей, які проливають свою кров у безглуздій війні в Україні", - сказав Науседа.

Він зазначив, що Папа Франциск "є авторитетом у вірі, але це не означає, що він автоматично є авторитетом в історії".

Заява Папи Римського

Нещодавно Папа Римський Франциск оскандалився возвеличенням російського імперіалізму під час звернення до росіян-католиків.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", - заявив Папа.

У МЗС України заявили, слова Франциска - звичайна імперіалістична пропаганда, якими Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок та знищення сотень українських міст та сіл.

У Кремлі були "дуже втішені" словами понтифіка, тоді як Ватикан спробував відхреститися від підтримки РФ.

Більше про заяви Франциска про Україну та чому вони викликають критику, - читайте в матеріалі РБК-Україна.