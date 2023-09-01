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"Затрагивают чувства многих людей". Науседа осудил слова Папы Римского о "величии" России

Литва, Пятница 01 сентября 2023 14:40
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"Затрагивают чувства многих людей". Науседа осудил слова Папы Римского о "величии" России Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Недавнее скандальное заявление Папы Римского Франциска о "величии" России затрагивают чувства многих людей, особенно тех, кто защищает Украину от российской агрессии.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Это очень чувствительный вопрос, и надо очень хорошо думать, прежде чем делать такие заявления, потому что такие заявления оскорбляют очень многих людей, особенно людей, которые проливают свою кровь в бессмысленной войне в Украине", - сказал Науседа.

Он отметил, что Папа Франциск "является авторитетом в вере, но это не значит, что он автоматически является авторитетом в истории".

Заявление Папы Римского

Недавно Папа Римский Франциск оскандалился восхвалением российского империализма во время обращения к россиянам-католикам.

"Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", - заявил Папа.

В МИД Украины заявили, что слова Франциска - обычная империалистическая пропаганда, которыми Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

В Кремле были "очень утешены" словами понтифика, тогда как Ватикан попытался откреститься от поддержки РФ.

Больше о заявлениях Франциска об Украине и почему они вызывают критику, – читайте в материале РБК-Украина.

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