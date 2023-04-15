Зачепили китайські компанії. Пекін поскаржився на санкції США проти Росії

США запровадили санкції проти китайських компаній, яких вважає причетними до допомоги РФ. У Пекіні поскаржилися на це і сказали, що це негативно вплине на стабільність глобальних ланцюгів поставок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства торгівлі Китаю.
США нещодавно вирішили додати 12 підприємств Китаю до свого списку експортного контролю.
"Дії США є односторонніми і не підтримуються з боку ООН", - поскаржились в Китаї.
Китайські компанії, внесені в експортний чорний список, який дозволяє експорт із США лише при видачі ліцензій Вашингтоном, є переважно дистриб'юторами електронних компонентів, що базуються в Шеньчжені та Гонконгу. Вони були додані до списку через звинувачення в тому, що вони підтримують військову та оборонну промисловість Росії.
Цього тижня США також додали до свого списку фірми з Росії, Сінгапуру, Іспанії, Сирії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Узбекистану.
Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили черговий пакет санкцій проти десятків фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із РФ. Серед іншого, до списку потрапили і китайські компанії.
Китайська компанія купила зливки мідних сплавів на суму не менше 7,4 млн доларів на заводі в окупованому Росією регіоні України, на який поширюються західні санкції.
Українські війська знаходять дедалі більше компонентів із Китаю в російській зброї, що використовується в Україні. Оскільки західні поставки зменшуються через санкції.
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