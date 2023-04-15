RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Затронули китайские компании. Пекин пожаловался на санкции США против России

Фото: США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США ввели санкции против китайских компаний, считающихся причастными к помощи РФ. В Пекине пожаловались на это и сказали, что это окажет негативное влияние на стабильность глобальных цепей поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства торговли Китая.

США недавно решили добавить 12 предприятий Китая в свой список экспортного контроля.

"Действия США односторонние и не поддерживаются со стороны ООН", - пожаловались в Китае.

Китайские компании, внесенные в экспортный черный список, разрешающий экспорт из США только при выдаче лицензий Вашингтоном, являются преимущественно дистрибьюторами электронных компонентов, базирующихся в Шэньчжэне и Гонконге. Они были добавлены в список по обвинению в том, что они поддерживают военную и оборонную промышленность России.

На этой неделе США также добавили в свой список фирмы из России, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели очередной пакет санкций против десятков физических и юридических лиц, связанных с РФ. Среди прочего в список попали и китайские компании.

Китайская компания купила слитки медных сплавов на сумму не менее 7,4 млн. долларов на заводе в оккупированном Россией регионе Украины, на который распространяются западные санкции.

Украинские войска находят все большее количество компонентов из Китая в российском оружии, которое используется в Украине. Поскольку западные поставки уменьшаются из-за санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайСанкции против России