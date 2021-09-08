Зачем Украине легализация криптовалюты: объяснение Минцифры

По словам Борнякова, закон "О виртуальных активах" необходим для защиты прав и установления четких правил для компаний или же лиц, занимающихся криптобизнесом.

"Легализация виртуальных активов нужна для того, чтобы криптобизнес, который уже работает на украинском рынке, мог выйти из тени. Закон "О виртуальных активах" будет защищать их права и устанавливать четкие правила игры", - отметил Борняков.

Отсутствие соответствующего законопроекту, как добавил замминистра, не дает возможность юридически оформить свою деятельность.

"Криптобизнес не может юридически оформить свою деятельность в Украине потому, что отсутствует юридическое пространство, чтобы это сделать. Профильные компании не могут привлечь инвестиции, брать банковские кредиты и тому подобное", - пояснил заместитель Мінцифри.

Борняков отметил, что после принятия закона, все кто занимаются криптобизнесом смогут легально работать с банковской системой и капитализировать свою деятельность.

"Регуляция виртуальных активов позволит украинским криптокомпаниям официально работать с банковской системой и капитализировать свой бизнес в будущем", - добавил Борняков.