Навіщо Україні легалізація криптовалюти: пояснення Мінцифри

За словами Борнякова, закон "Про віртуальні активи" необхідний для захисту прав й встановлення чітких правил для компаній або ж осіб, які займаються криптобізнесом.

"Легалізація віртуальних активів потрібна для того, щоб криптобізнес, який вже працює на українському ринку, міг вийти із тіні. Закон "Про віртуальні активи" захищатиме їхні права та встановлюватиме чіткі правила гри", - відзначив Борняков.

Відсутність відповідного законопроєкту, як додав заступник міністра, не дає можливість юридично оформити свою діяльність.

"Криптобізнес не може юридично оформити свою діяльність в Україні тому, що відсутній юридичний простір, щоб це зробити. Профільні компанії не можуть залучити інвестиції, брати банківські кредити тощо", - пояснив заступник Мінцифри.

Борняков зауважив, що після прийняття закону, усі хто займаються криптобізнесом матимуть змогу легально працювати з банківською системою й капіталізувати свою діяльність.

"Регуляція віртуальних активів дозволить українським криптокомпаніям офіційно працювати з банківською системою та капіталізувати свій бізнес у майбутньому", - додав Борняков.