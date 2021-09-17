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Зачем торговым центрам менять концепцию: конкуренция усиливается

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Украина, Пятница 17 сентября 2021 17:12
Зачем торговым центрам менять концепцию: конкуренция усиливается Фото: Киев сейчас имеет 606 кв. м торговых площадей на 1000 жителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Одна из главных причин необходимости проведения реконцепции объекта — рост конкурентных угроз. По уровню насыщенности торговыми площадями на 1000 жителей Киев сейчас имеет 606 кв. м и обошел главные торговые столицы СНГ и ряда городов Восточной Европы.

Какие факторы приводят к необходимости комплексной реконцепции или принципиального изменения функционирования ТЦ сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Константина Олейника, руководителя департамента стратегического консалтинга компании UTG.

Необходимость изменения концепции также объясняется жизненным циклом объекта (примерно 8-10 лет), за время которого наблюдается моральное и физическое старение, потеря интереса со стороны покупателей и арендаторов, значительное снижение показателей операционной деятельности.

Принципиальные типы реноваций и реконцепций:

Плановые – связаные с моральным и техническим старением, постоянным снижением операционных показателей: посещаемости, заполняемости, доходности.

Плановые реконцепции делятся на подтипы:

  • Эволюционные – регулярное улучшение, модернизация, обновление, текущий ремонт торговой галереи, мест общественного пользования, инженерных систем, концептуального наполнения, отдельных зон, смена форматов и ротация арендаторов, другое.

Примером эволюционной реконцепции является ТРЦ Gulliver, который постоянно проводит ротацию арендаторов, создал новую точку притяжения посетителей – медиафасад.

  • Революционные – капитальное, комплексное обновление и ремонт, проводимые раз в 7-10 лет с возможным пересмотром размера и формата, ребрендингом.

Примером можно назвать винницкий ТРЦ SMall, который был открыт в ходе реконструкции бывшего ТЦ "Дастор".

Вынужденные реновации связаны с изменениями на рынке, появлением новых конкурентных угроз, усилением давления. Они могут быть неизбежными или экстремальными.

  • Неизбежные - вызваны негативными последствиями развития рынка, существенным проседанием операционных показателей, убыточностью. Пример вынужденной реконцепции ТРЦ Planeta Mall в Харькове, который должен стать крупнейшим ТРЦ Восточной Украины.
  • Экстремальные - комплексный редевелопмент или изменение формата, нецелесообразность дальнейшей эксплуатации объекта, невостребованность на рынке.

"К экстремальным реконцепциям девелоперов стимулировал небывалый рост активности на рынке офисной недвижимости 2016-2020 годов, трансформировав ТРЦ "Макрос", ТЦ Silver Breeze, InSilver, гостиницы "Кооператор", "Славутич", кинотеатр "Звездный", фабрику М.Воронина, заводы "Арсенал", "ЭлектроПрибор" и много других в БЦ", – комментирует Константин Олейник.

Раньше мы рассказывали, что пандемия ускорила трансформацию рынка гостиничной недвижимости.

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