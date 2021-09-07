Гостиничный рынок оправляется от пандемии: сколько новых отелей откроется в Киеве

По результатам первого полугодия 2021 года карантинные ограничения и последствия пандемии киевские отельеры перенесли легче, чем в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику Colliers Ukraine .

По состоянию на 1-е полугодие 2021 года номерной фонд гостиниц разных категорий насчитывает 11074 номеров. Среди них: 1-2 звезды — 17%, 3 звезды — 36%, 4 звезды — 33%, 5 звезд — 14%.

На стадиях строительства и проектирования находится:

отель от девелопера BURSAtelier Development (133 номера);

отель "Славутич" (300+ номеров);

апарт-отель "Санкт-Петербург" (146 номеров);

S1Terminal (378 номеров);

отель S19 Kyiv (1250 кв. м);

гостинично-офисный комплекс на ул. Крещатик, 5в (30000 кв. м).

Согласно заявлениям отельеров, на 2022-2023 годы запланированы к открытию:

Ibis & Adagio Kyiv, 3 звезды (265 номеров);

Radisson Hotel Pechersk Park Kyiv, 5 звезд (167 номеров);

Sheraton Kyiv Olimpiyskiy, 5 звезд (208 номеров).

За прошедший период 2021 года в Киеве состоялось только одно открытие: 3-звездочный IQ Hotel (174 номера) по адресу ул. В. Гетьмана, 6.

Среди знаковых проектов за пределами столицы международная сеть Radisson Hotel Group открыла свой первый отель в Одессе – Radisson City Centre Odessa (90 номеров) по адресу ул. Дерибасовская, 23/1.

По сравнению с 2020 годом, показатель ADR (средняя суточная стоимость номера) для отелей 5 звезд вырос на 5% и составил 150€. Для отелей 3 звезды ADR снизился на 13% и остановился на уровне 40€.

Как и в доковидные времена, показатель загрузки в отелях среднего ценового сегмента был несколько выше (на 15%), чем в отелях высокой категории.

По требованиям времени отельеры ввели ряд характерных новшеств. Среди них: