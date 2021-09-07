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Гостиничный рынок оправляется от пандемии: сколько новых отелей откроется в Киеве

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Украина, Вторник 07 сентября 2021 15:22
Гостиничный рынок оправляется от пандемии: сколько новых отелей откроется в Киеве Фото: пандемия ускорила трансформацию рынка гостиничной недвижимости (booking.com)
Автор: Леся Панченко

По результатам первого полугодия 2021 года карантинные ограничения и последствия пандемии киевские отельеры перенесли легче, чем в 2020 году.

Пандемия ускорила трансформацию рынка гостиничной недвижимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику Colliers Ukraine.

По состоянию на 1-е полугодие 2021 года номерной фонд гостиниц разных категорий насчитывает 11074 номеров. Среди них: 1-2 звезды — 17%, 3 звезды — 36%, 4 звезды — 33%, 5 звезд — 14%.

На стадиях строительства и проектирования находится:

  • отель от девелопера BURSAtelier Development (133 номера);
  • отель "Славутич" (300+ номеров);
  • апарт-отель "Санкт-Петербург" (146 номеров);
  • S1Terminal (378 номеров);
  • отель S19 Kyiv (1250 кв. м);
  • гостинично-офисный комплекс на ул. Крещатик, 5в (30000 кв. м).

Согласно заявлениям отельеров, на 2022-2023 годы запланированы к открытию:

  • Ibis & Adagio Kyiv, 3 звезды (265 номеров);
  • Radisson Hotel Pechersk Park Kyiv, 5 звезд (167 номеров);
  • Sheraton Kyiv Olimpiyskiy, 5 звезд (208 номеров).

За прошедший период 2021 года в Киеве состоялось только одно открытие: 3-звездочный IQ Hotel (174 номера) по адресу ул. В. Гетьмана, 6.

Среди знаковых проектов за пределами столицы международная сеть Radisson Hotel Group открыла свой первый отель в Одессе – Radisson City Centre Odessa (90 номеров) по адресу ул. Дерибасовская, 23/1.

По сравнению с 2020 годом, показатель ADR (средняя суточная стоимость номера) для отелей 5 звезд вырос на 5% и составил 150€. Для отелей 3 звезды ADR снизился на 13% и остановился на уровне 40€.

Как и в доковидные времена, показатель загрузки в отелях среднего ценового сегмента был несколько выше (на 15%), чем в отелях высокой категории.

По требованиям времени отельеры ввели ряд характерных новшеств. Среди них:

  • Повышенные требования к безопасности: из-за пандемии менеджмент уделяет больше внимания безопасности в гостиницах, в частности протоколу уборки номеров, наличию средств индивидуальной защиты, частоте дезинфекции общественных зон.
  • Диджитализация: ряд отелей внедрил систему бесключевого доступа в номера с помощью собственных телефонов, QR-коды и электронные инвойсы для минимизации бумажной продукции и физического контакта.
  • Zoom-комнаты: все больше появляются в гостиницах. Наблюдается спрос на проведение мероприятий в гибридном формате (онлайн/офлайн), что требует соответствующего технического оснащения для конференц-залов.
  • Открытие казино: в результате легализации игорного бизнеса, три 5-звездочных отеля получили лицензию на открытие казино (Fairmont Grand Hotel, Premier Palace Hotel Kyiv и InterContinental Kyiv).
  • Адаптация сервиса под запросы новых категорий туристов: туристам из Саудовской Аравии, которые составили около 6% туристического потока, рекомендовано предоставлять Коран во время заселения. Также есть потребность во внедрении меню халяль или специальных отметок для позиций без мяса в заведениях питания.

Напомним, что количество инвестиционных сделок на первичном и вторичном рынках сократилось почти на 25%

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