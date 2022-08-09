Зачем россияне обстреливают ЗАЭС: в "Энергоатоме" назвали цель врага

Обстреливая территорию Запорожской АЭС, оккупанты пытаются "перерезать" линии электропередач, которые выходят со станции. В общем количестве их четыре - две из которых уже не рабочие, а одна была повреждена на днях.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины".

Как поясняют в "Энергоатоме", если все линии передач будут "перерезаны", то станция не сможет выдавать электроэнергию.

То есть, через некоторое время она также не сможет обеспечивать и собственные потребности в энергоснабжении с помощью которого происходит работа насосов для охлаждения ядерного топлива в реакторных установках.

Отмечается, что для аварийного энергообеспечения будут привлечены дизель-генераторы, но для них понадобится дизельное топливо и на какое-то время его хватит.

Впрочем, для безопасной работы станции будет необходимо внешнее электроснабжение, которое российские оккупанты смогут обеспечить, подключив ЗАЭС к своей энергосистеме.

Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли ЗАЭС, из-за чего появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Добавим, уже на следующий день, 6 августа оккупанты снова обстреляли площадку ЗАЭС. Снаряды попали на территории поблизости со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

В "Энергоатоме" предупредили, из-за российских обстрелов ЗАЭС может перейти в режим блэкаута и рассказали, при каком условии это может произойти.

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