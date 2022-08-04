Оккупанты стягивают войска на юг: эксперты назвали причины

Так, известно, что сейчас в Херсонской и Запорожской области уже сосредоточено около 30 батальонных тактических групп (БТГр), что составляет около 22 тысяч человек.

Тем временем наши бойцы пытаются продвинуться на северо-западе и западе в направлении Николаев - Херсон, систематически уничтожая при этом вражеские склады с боеприпасами, командные пункты и логистические линии, находящиеся на расстоянии 80 километров до наших позиций.

Для чего это врагу

Впрочем, как считают эксперты, перетягивание россиянами сил юг не похожи на укрепление обороны оккупированного Херсона.

Как пояснил экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев, большинство БТГр, которые сейчас передислоцированы на Херсонскую и частично на Запорожскую область являются десантными подразделениями, в первую очередь предназначены для атаки, а не для обороны.

Таким образом, как утверждает Селезнев, часть этих войск перебросили в том числе из района Изюма и Лимана, откуда противник собирался развить наступление на Славянск. Кроме того, отдельные подразделения прибыли с Дальнего Востока через временно оккупированный Крым.

При этом, как считает военный эксперт Олег Жданов, пока не стоит рассчитывать, что массированная переброска войск противника полностью ослабит его позиции на других направлениях.

Поскольку оккупантов остается вполне достаточно, чтобы защищать уже захваченные рубежи. Впрочем, теперь местами перевес вражеских сил составлял семь-восемь к одному, то сейчас уже два-три к одному.

Важный нюанс

Эксперты обращают внимание на то, что на южное направление в основном враг перебрасывает подразделения, которые уже вымотаны в боях под Запорожьем и Донецком.

Однако свежие силы благодаря высокоточной дальнобойной артиллерии частично удается громить на марше и уже известно как минимум о двух успешных ударах по эшелонам, которые шли из оккупированного Крыма.

"Когда на одном участке фронта сосредотачиваются БТГр фактически от всех десантных дивизий вооруженных сил Российской Федерации - выглядит так, что речь идет не об обороне, а о наступлении", - сказал Селезнев. И этой версии придерживаются все опрошенные РБК-Украина эксперты.

Напомним, как ранее сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, "активные события начнутся уже примерно через неделю на Херсонском и Запорожском направлениях".

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