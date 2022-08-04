Россияне планируют вскоре наступать на двух направлениях, но не на Донбассе, - Арестович
Цель всех наступлений России в Донецком и Луганском направлениях - заставить Украину перебросить туда резервы, чтобы не перекидывать их на направление настоящей опасности, где планируется большое наступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".
По словам Арестовича, активные события начнутся примерно через неделю на Херсонском и Запорожском направлениях.
"Что касается общей ситуации, то все героические наступления, которые все за раз ломанулись на Донецкий и Луганский фронт, - это ничто иное, как задача заставить нас перебрасывать туда резервы, чтобы мы не перекидывали их на направления истинной опасности, где планируется масштабное наступление", - заявил он.
Ранее Арестович сообщил, что россияне собрали в Херсонской области около 30 батальонно-тактических групп и планируют наступление на Николаев и Кривой Рог. Однако степень боеготовности этих сил вызывает серьезные сомнения.
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