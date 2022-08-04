Россияне планируют вскоре наступать на двух направлениях, но не на Донбассе, - Арестович

По словам Арестовича, активные события начнутся примерно через неделю на Херсонском и Запорожском направлениях.

"Что касается общей ситуации, то все героические наступления, которые все за раз ломанулись на Донецкий и Луганский фронт, - это ничто иное, как задача заставить нас перебрасывать туда резервы, чтобы мы не перекидывали их на направления истинной опасности, где планируется масштабное наступление", - заявил он.

Ранее Арестович сообщил, что россияне собрали в Херсонской области около 30 батальонно-тактических групп и планируют наступление на Николаев и Кривой Рог. Однако степень боеготовности этих сил вызывает серьезные сомнения.

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