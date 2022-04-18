Зачем "кадыровцы" снимают видео о якобы победах в Украине: ответ муфтия

По его словам, в мусульманском мире над "кадыровцами" иронизируют, называют их "тик-ток батальонами". Поскольку они не принимают непосредственного участия в боях, а снимают постановочные ролики. Эта реклама направлена на две аудитории.

"Первая - это внутренняя аудитория в России, где они показывают: "смотрите, как мы тут легко захватываем и ведем бои, фактически без потерь, мы все такие бравые мусульмане". И это играет роль мобилизационного ролика для мусульман в России. А с другой стороны, вся эта реклама направлена на арабо-мусульманский мир", - отметил Исмагилов.

Он подчеркнул, что в арабо-мусульманском мире наблюдается большая симпатия и поддержка России.

"Я даже уверен, что это снимается для того, чтобы показать в арабских странах - в Иране, в Пакистане, в Сирии. Чтобы показать: "вот, смотрите, мусульмане России такие верующие, такие правильные, они здесь воюют с этими националистами и фашистами - украинцами". Все это именно в таком ключе преподносится", - добавил Исмагилов.

Он также отметил, что "кадыровцы" выпячивают религиозность исключительно ради контента.