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Зачем "кадыровцы" снимают видео о якобы победах в Украине: ответ муфтия

Фото: муфтий Саид Исмагилов (risu ua)
Автор: Милан Лелич

Чеченские подразделения в Украине, так называемые "кадыровцы", снимают видео о якобы победах в рекламных целях. Они направлены на две аудитории.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

По его словам, в мусульманском мире над "кадыровцами" иронизируют, называют их "тик-ток батальонами". Поскольку они не принимают непосредственного участия в боях, а снимают постановочные ролики. Эта реклама направлена на две аудитории.

"Первая - это внутренняя аудитория в России, где они показывают: "смотрите, как мы тут легко захватываем и ведем бои, фактически без потерь, мы все такие бравые мусульмане". И это играет роль мобилизационного ролика для мусульман в России. А с другой стороны, вся эта реклама направлена на арабо-мусульманский мир", - отметил Исмагилов.

Он подчеркнул, что в арабо-мусульманском мире наблюдается большая симпатия и поддержка России.

"Я даже уверен, что это снимается для того, чтобы показать в арабских странах - в Иране, в Пакистане, в Сирии. Чтобы показать: "вот, смотрите, мусульмане России такие верующие, такие правильные, они здесь воюют с этими националистами и фашистами - украинцами". Все это именно в таком ключе преподносится", - добавил Исмагилов.

Он также отметил, что "кадыровцы" выпячивают религиозность исключительно ради контента.

Напомним, ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что у "кадыровцев" чисто символическая роль в войне в Украине. И тут их считают обычными преступниками.

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