Буданов о "кадыровцах": у них символическое значение, здесь они просто преступники

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что у так называемых "кадыровцев" в войне против Украины чисто символическое значение. Их боятся в самой России, но здесь их считают обычными преступниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Spiegel.

"Они имеют чисто символическое значение. Чеченцы ("кадыровцы", - ред.) никогда не участвовали ни в каких крупных боевых действиях, они всегда были за линией фронта, чтобы грабить, насиловать или убивать. Сами русские боятся "кадыровцев", их запугивают такими вещами. У нас все иначе, здесь их просто считают преступниками", - отметил Буданов.