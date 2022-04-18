Буданов о "кадыровцах": у них символическое значение, здесь они просто преступники
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что у так называемых "кадыровцев" в войне против Украины чисто символическое значение. Их боятся в самой России, но здесь их считают обычными преступниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Spiegel.
"Они имеют чисто символическое значение. Чеченцы ("кадыровцы", - ред.) никогда не участвовали ни в каких крупных боевых действиях, они всегда были за линией фронта, чтобы грабить, насиловать или убивать. Сами русские боятся "кадыровцев", их запугивают такими вещами. У нас все иначе, здесь их просто считают преступниками", - отметил Буданов.
Напомним, ранее СБУ заявляла, что "кадыровцы" в Мариуполе стреляли местным детям по ногам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.