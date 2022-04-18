ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Буданов о "кадыровцах": у них символическое значение, здесь они просто преступники

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 апреля 2022 12:01
Буданов о "кадыровцах": у них символическое значение, здесь они просто преступники Фото: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (скрин відео Ukrinform TV)
Автор: Артем Горовенко

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что у так называемых "кадыровцев" в войне против Украины чисто символическое значение. Их боятся в самой России, но здесь их считают обычными преступниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Spiegel.

"Они имеют чисто символическое значение. Чеченцы ("кадыровцы", - ред.) никогда не участвовали ни в каких крупных боевых действиях, они всегда были за линией фронта, чтобы грабить, насиловать или убивать. Сами русские боятся "кадыровцев", их запугивают такими вещами. У нас все иначе, здесь их просто считают преступниками", - отметил Буданов.

Напомним, ранее СБУ заявляла, что "кадыровцы" в Мариуполе стреляли местным детям по ногам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чечня Кирилл Буданов Война России против Украины
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"