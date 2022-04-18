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Навіщо "кадирівці" знімають відео про нібито перемоги в Україні: відповідь муфтія

Фото: муфтій Саїд Ісмагілов (risu ua)
Автор: Мілан Лєліч

Чеченські підрозділи в Україні, так звані "кадирівці", знімають відео про нібито перемоги в рекламних цілях. Вони спрямовані на дві аудиторії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов.

За його словами, в мусульманському світі над "кадирівцями" іронізують, називають їх "тік-ток батальйонами". Оскільки вони не беруть безпосередньої участі в боях, а знімають постановочні ролики. Ця реклама спрямована на дві аудиторії.

"Перша - це внутрішня аудиторія в Росії, де вони показують: "дивіться, як ми тут легко захоплюємо і ведемо бої, фактично без втрат, ми всі такі браві мусульмани". І це грає роль мобілізаційного ролика для мусульман в Росії. А з іншого боку, вся ця реклама спрямована на арабо-мусульманський світ", - зазначив Ісмагілов.

Він підкреслив, що в арабо-мусульманському світі спостерігається велика симпатія і підтримка Росії.

"Я навіть впевнений, що це знімається для того, щоб показати в арабських країнах - в Ірані, в Пакистані, в Сирії. Щоб показати: "ось, дивіться, мусульмани Росії такі віруючі, такі правильні, вони тут воюють з цими націоналістами і фашистами - українцями". Все це саме в такому ключі підноситься", - додав Ісмагілов.

Він також зазначив, що "кадирівці" випинають релігійність виключно заради контенту.

Нагадаємо, раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що у "кадирівців" чисто символічна роль у війні в Україні. І тут їх вважають звичайними злочинцями.

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