"Зачем делать из нас врага?". Путин вспомнил, как намекал на вступление в НАТО

Президент России Владимир Путин вспомнил, как интересовался у президента США Билла Клинтона в 2000 году отношением к возможному вступлению Москвы в НАТО. По его словам, реакция была сдержанной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Путина .

"Скажу впервые: в 2000 году я спросил Клинтона, как Америка отнесется к тому чтобы принять Россию в НАТО, реакция выглядела весьма сдержанной… Не хотите видеть в нашем лице друга и союзника? Но зачем делать из нас врага? Просто им не нужна такая большая и самостоятельная страна как Россия", - заявил он.

Напомним, сегодня Путин выступил с обращением к россиянам после Совета безопасности России, на котором рассматривался вопрос признания так называемых "ЛДНР". Свое обращение он начал с традиционных для себя заявлений о том, что Украина является страной, якобы созданной Лениным.

После заседания Совбеза он уже заявил европейским лидерам, что признает "республики Донбасса".