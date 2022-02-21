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"Зачем делать из нас врага?". Путин вспомнил, как намекал на вступление в НАТО

Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин вспомнил, как интересовался у президента США Билла Клинтона в 2000 году отношением к возможному вступлению Москвы в НАТО. По его словам, реакция была сдержанной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Путина.

"Скажу впервые: в 2000 году я спросил Клинтона, как Америка отнесется к тому чтобы принять Россию в НАТО, реакция выглядела весьма сдержанной… Не хотите видеть в нашем лице друга и союзника? Но зачем делать из нас врага? Просто им не нужна такая большая и самостоятельная страна как Россия", - заявил он.

Напомним, сегодня Путин выступил с обращением к россиянам после Совета безопасности России, на котором рассматривался вопрос признания так называемых "ЛДНР". Свое обращение он начал с традиционных для себя заявлений о том, что Украина является страной, якобы созданной Лениным.

После заседания Совбеза он уже заявил европейским лидерам, что признает "республики Донбасса".

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