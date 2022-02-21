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"Навіщо робити з нас ворога?". Путін згадав, як натякав на вступ до НАТО

Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін згадав, як цікавився у президента США Білла Клінтона в 2000 році ставленням до можливого вступу Москви в НАТО. За його словами, реакція була стриманою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Путіна.

"Скажу вперше: в 2000 році я запитав Клінтона, як Америка поставиться до того щоб прийняти Росію в НАТО, реакція виглядала вельми стриманою... Не хочете бачити в нашій особі друга і союзника? Але навіщо робити з нас ворога? Просто їм не потрібна така велика і самостійна країна як Росія", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Путін виступив зі зверненням до росіян після Ради безпеки Росії, на якій розглядалося питання визнання так званих "ЛДНР". Своє звернення він почав з традиційних для себе заяв про те, що Україна є країною, нібито створеною Леніним.

Після засідання Радбезу він вже заявив європейським лідерам, що визнає "республіки Донбасу".

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