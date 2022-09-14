Забыли забрать, пришлось скрываться. В Харьковской области задержали военного РФ

В Харьковской области задержали российского военного, который скрывался после того, как его сослуживцы сбежали во время наступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

"Удалось задержать российского военного, жителя Московской области, который скрывался вблизи поселка Шевченково Купянского района. Его забыли забрать с собой оккупанты, когда бежали во время наступления Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении ГБР.

Оккупант признался, что пошел воевать против Украины ради денег. Ему обещали 4 тысячи российских рублей за каждый день службы. Задержанный подписал контракт с российской армией 6 сентября, а уже 7 сентября его подразделение разбили ВСУ.