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Забыли забрать, пришлось скрываться. В Харьковской области задержали военного РФ

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Харьков, Среда 14 сентября 2022 14:08
Забыли забрать, пришлось скрываться. В Харьковской области задержали военного РФ Фото: в Харьковской области задержали военного РФ (dbr.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харьковской области задержали российского военного, который скрывался после того, как его сослуживцы сбежали во время наступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"Удалось задержать российского военного, жителя Московской области, который скрывался вблизи поселка Шевченково Купянского района. Его забыли забрать с собой оккупанты, когда бежали во время наступления Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении ГБР.

Оккупант признался, что пошел воевать против Украины ради денег. Ему обещали 4 тысячи российских рублей за каждый день службы. Задержанный подписал контракт с российской армией 6 сентября, а уже 7 сентября его подразделение разбили ВСУ.

Российский военный будет передан в СБУ для дальнейшей проверки и принятия соответствующих мер.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР задержало начальника оккупационной "полиции" Балаклеи. Ранее полицейский был одним из руководителей Балаклейской полиции.

Также бывший полицейский в Харьковской области сотрудничал с оккупантами. Его задержали на границе с Россией при попытке бегства.

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