Забыли забрать, пришлось скрываться. В Харьковской области задержали военного РФ
В Харьковской области задержали российского военного, который скрывался после того, как его сослуживцы сбежали во время наступления ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
"Удалось задержать российского военного, жителя Московской области, который скрывался вблизи поселка Шевченково Купянского района. Его забыли забрать с собой оккупанты, когда бежали во время наступления Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении ГБР.
Оккупант признался, что пошел воевать против Украины ради денег. Ему обещали 4 тысячи российских рублей за каждый день службы. Задержанный подписал контракт с российской армией 6 сентября, а уже 7 сентября его подразделение разбили ВСУ.
Российский военный будет передан в СБУ для дальнейшей проверки и принятия соответствующих мер.
Напомним, ранее сообщалось, что ГБР задержало начальника оккупационной "полиции" Балаклеи. Ранее полицейский был одним из руководителей Балаклейской полиции.
Также бывший полицейский в Харьковской области сотрудничал с оккупантами. Его задержали на границе с Россией при попытке бегства.
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